‘Er wordt een stuk van je betrokkenheid met de omgeving gestolen’

De lokale journalistiek staat onder druk. Dat bleek deze maand nog eens extra toen bekend werd dat NDC mediagroep 100 banen schrapt en alle 40 huis-aan-huisbladen in de verkoop heeft gedaan. Hoe kijken andere lokale kranten in onze gemeente hiernaar? En hoe ziet hun eigen toekomst eruit?

‘Er wordt een stuk van je betrokkenheid met de omgeving weggenomen. Die wordt je gestolen, eigenlijk,’ zegt Ulrike Dauter. Zij maakt deel uit van de groep vrijwilligers die elke twee maanden de Dorpskrant Noordlaren vult.

Onzekere toekomst voor NDC

In Noordlaren verschijnt van NDC het Harener Weekblad. Daarnaast verspreidt NDC week- en nieuwsbladen in de rest van Groningen en in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Dat die bladen nu in de etalage staan betekent overigens niet dat ze sowieso zullen verdwijnen, maar wel dat de toekomst ervan erg onzeker is geworden.

Zorgelijk, volgens Dauter. ‘Je wilt weten hoe lokaal dingen veranderen of gepland zijn. Als je die informatie niet meer krijgt, dan val je terug op je eigen bubbel en mis je informatie.’

Limiet is al bereikt

Garmerwolde en Thesinge worden door NDC wekelijks voorzien van de Noorderkrant. Voor Jan Ceulen, voorzitter van dorpskrant Garmer & Thesinger Express, is het mogelijke verdwijnen van die Noorderkrant geen reden zijn eigen dorpskrant uit te breiden. ‘Wij drijven geheel op vrijwilligers. Wij kunnen echt niet meer doen dan we nu al doen hoor.’

Geen ruzie stichten

Ook past het niet binnen de rol van een dorpskrant om de zwaardere of gevoeligere thema’s uit te lichten, vinden Dauter en Ceulen. ‘Het is de traditie van bijna 47 jaar Garmer & Thesinger Express om het gezellig binnen de dorpen te houden. Het is geen krant waar het drama van het leven diepgaand wordt behandeld,’ aldus Ceulen. Dauter vult aan: ‘Je wilt geen ruzie stichten. Dat is niet in het belang van het dorp.’

Commerciële kansen

Naast dorpskranten die draaien op vrijwilligers, runt Hein Bloemink uit Haren inmiddels 26 jaar zijn eigen lokale commerciële krant met nieuws uit Haren en omgeving. Naar eigen zeggen is dat ‘nooit verliesgevend’ geweest. Met het potentiële wegvallen van de NDC-bladen hoopt Bloemink dat lokale journalistieke ondernemers kansen zien en in andere dorpen hetzelfde gaan doen als hij.

‘Zie een lokaal blad niet als één van de vele takken aan een enorme boom waar vooral efficiënt nieuws gemaakt moet worden. Maak een krant met liefde en met als uitgangspunt iets in de gemeenschap te willen betekenen. Dan zul je zien dat wat er maar aan advertentiepotentieel in dat gebied aanwezig is, daar vroeg of laat naartoe trekt.’

Het gaat om geld

Volgens Bloemink zit daar vooral het probleem van NDC, dat haar weekbladen in eerste instantie zou beschouwen als ‘een stuk papier waar geld aan te verdienen is’.

Een insteek die ook Ceulen van de Garmer & Thesinger Express hekelt. ‘Het gaat allemaal om geld. De redactie zal wel journalistiek bevlogen zijn, maar de directie interesseert het allemaal geen moer. De aandeelhouders willen rijk worden.’

Zo simpel is de toekomst

Volgens Bloemink is dat de reden dat het voortbestaan NDC’s nieuwsbladen nu aan een zijden draadje hangt en zijn krant ‘misschien nog een tijdje in de markt kan blijven.’

De toekomst van de dorpskrant ligt vooral in handen van vrijwilligers. Dauter van de Dorpskrant Noordlaren: ‘Als de vrijwilligers er niet meer zijn, verdwijnt de krant. Zo simpel is het.’