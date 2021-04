EM2 gaat volgende week eigen snelteststraat openen

nieuws

Foto: Facebook EM2

Voor zover bekend wordt evenementenlocatie EM2 in Groningen de eerste concertzaal in Nederland met een eigen corona-sneltestlocatie. Dat maakte eigenaar Chris Garrit donderdagmiddag bekend via Twitter.

Volgens Garrit gaat de snelteststraat volgende week open. Omdat er nog steeds geen concerten gegeven mogen worden, gaat de testlocatie ook lokale bedrijven helpen met gratis sneltests voor personeel.

De testen hebben een CE-markering en zijn goedgekeurd door het IGJ, het RIVM, het OMT en de GGD, aldus Garrit: “We werken hiervoor met gecertificeerd medisch personeel.”

Garrit benadrukt: “Nee, dit is geen 1 aprilgrap, want we kunnen niet wachten jullie weer veilig en in een volle zaal te mogen verwelkomen.”

Kleine primeur. Het is nu helemaal rond.

We zijn voorzover de eerste concertzaal van Nederland met een eigen snel-teststraat voor de bezoekers.

