Eilandkavels in Meerstad gaan als warme broodjes over de toonbank

Foto: Bureau Meerstad

De verkoop van 28 vrije kavels van eilandkavel-project Scheepslanden in Meerstad is een groot succes geworden.

In totaal heeft Bureau Meerstad ruim 260 inschrijvingen ontvangen voor de kavels. Deze werden afgelopen woensdag verloot onder een notariële hamer.

Bureau Meerstad is blij met de aanwas van nieuwe inwoners in de Groningse wijk, zo stelt directeur Jelle Dijkstra: “Fantastisch dat er zoveel mensen in Meerstad in willen wonen. De aantrekkingskracht van Meerstad blijft toenemen. Wij werken er met man en macht aan om mooi woonaanbod te blijven bieden.”