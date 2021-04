Eigenaar Sunny Beach dankzij crowdfundingsactie met ambulancevlucht terug naar Stad

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Dankzij een crowdfundingsactie is het zondag gelukt om eigenaar Farid Meddour van horecagelegenheid Sunny Beach uit Stad met een ambulancevlucht terug te halen naar Groningen. Dat meldt Sikkom zondagavond.

De eigenaar van de horecagelegenheid werd een week geleden in kritieke toestand opgenomen in een Bulgaars ziekenhuis vanwege een buikvliesontsteking. Al snel ontstond het idee om hem terug te halen naar de stad, om hem in het UMCG verder te behandelen. Omdat Meddour niet verzekerd was bleek dit in eerste instantie onmogelijk omdat een ambulancevlucht al snel 35.000 euro kost. Daarop werd een crowdfundingsactie gestart waarmee al in een aantal dagen het benodigde geld bijeen werd gebracht.

Zondagavond rond 18.00 uur landde de ambulancevlucht op Groningen Airport Eelde. Daar stond een ambulance klaar om Meddour naar het UMCG te brengen waar hij verder behandeld gaat worden. De eigenaar van Sunny Beach was in Bulgarije omdat zijn horecazaak vanwege de coronamaatregelen gesloten is. In Bulgarije kon hij genieten van het mooie weer en het goede leven tot hij vorige week te kampen kreeg met een buikvliesontsteking.

