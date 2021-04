Eigenaar Drie Gezusters heeft ‘hard hoofd’ in heropening terrassen

nieuws

Foto: Ellen Grondijs

Horecamagnaat Laurens Meyer, eigenaar van de Drie Gezusters in Groningen, zegt er weinig vertrouwen te hebben in een heropening van de terrassen op 21 april. In het AD laat Meyer donderdag optekenen dat hij verwacht dat het een ‘maatregel voor de bühne’ gaat worden.

Meyer vreest onder andere dat de heropening van de terrassen gepaard zal gaan met strikte regels, waaronder een maximum aantal gasten, een beperkt aantal gasten per tafel, vroege sluiting en misschien zelfs een alcoholverbod. Volgens Meyer schiet de horeca daar niks mee op.

De coronacrisis heeft er bij Meyer, naar eigen zeggen, voor gezorgd dat zijn schulden met tonnen per week oplopen en dat het grootste gedeelte van zijn personeel naar huis is gestuurd. Daarom moet de horeca niet gedeeltelijk open, maar moet er weer ‘vol gas’ voor gegaan worden.