Eerste zwemmers bij de Papiermolen

De eerste zwemmers van het jaar hebben vanochtend om 8:00 een duik genomen in de Papiermolen. Het was nog erg koud buiten maar veel enthousiastelingen stonden al in de rij om als eerste te water te gaan.

Het openluchtbad is vanwege Corona een maand eerder open dan normaal. ‘Veel mensen hebben in het najaar al gemaild met de vraag of de Papiermolen niet eerder of zelfs toen al open kon’ zegt Inge Jongman, wethouder Sport. ‘De vraag naar corona-proof badwater was enorm’ zegt Harry Huiminga, de bedrijfsleider van de Papiermolen. ‘Het bad is ook helemaal vol’ aldus Harry.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen zwemmers hun favoriete sport al maanden niet uitoefenen. ‘Mijn conditie is helemaal weg. Ik heb in december of november voor het laatst gezwommen’ zegt een van hen. Veel van de zwemmers vinden het water niet koud. ‘Het wordt straks wel een sprintje naar de kleedkamer want buiten het water is het wel ontzettend koud’ zegt hij.