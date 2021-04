Eerste open terrastafel Pintelier gaat onder de veilinghamer

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Vanaf vandaag kan er geboden worden op het ‘eerste tafeltje met arrangement’ bij Belgisch Café de Pintelier, aan de Kleine Kromme Elleboog in Groningen. De veiling is onderdeel van een speciale actie van het Groningse bedrijf OnlineVeilingmeester.

Volgende week woensdag mogen de terrassen weer open. Dat is de aanleiding voor het bedrijf om bieders de mogelijkheid te geven een financiële bijdrage te leveren aan diverse horecagelegenheden. Er wordt daarom geen opgeld voor de koper gerekend en het volledige bedrag wat het Pintelier-tafeltje opbrengt, is voor de ondernemers.

OnlineVeilingmeester benadrukt dat het waarschijnlijk niet voor alle geïnteresseerden mogelijk is om daadwerkelijk de tegoedbon in te leveren voor “het eerste tafeltje”. Daarom is het ook mogelijk om de tegoedbon op een ander moment in te leveren. De keuze is aan de hoogste bieder.

Bieden op de tafel van de Pintelier kan nog tot zondagavond 20.00 uur, via deze link.