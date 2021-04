Eerste Kinderkrant van Korrewegwijk en de Hoogte

Acht kinderen hebben de eerste kinderkrant van de Korrewegwijk en De Hoogte uitgebracht. Wethouder Carine Bloemhoff ontving woensdagmiddag het eerste exemplaar.

De krant wordt als een huis-aan-huis-blad bezorgd in de deze twee wijken. In de krant zijn onder andere artikelen, moppen en recepten te lezen.

In de krant is te lezen dat ook zwaardere onderwerpen leven onder de jeugd. Xianthé heeft bijvoorbeeld een stuk geschreven over racisme. “Het is gemeen, niet leuk en oneerlijk.”

Na de vakantie komt er weer een nieuw nummer van het blad.