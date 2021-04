Eerste dag WINK-treinen op noordelijke spoorlijnen goed verlopen

nieuws

Foto: Arriva

Het was maandag de eerste dag dat de gloednieuwe WINK-treinen van vervoersbedrijf Arriva ingezet werden in de dienstregeling. Volgens een woordvoerder is het goed verlopen.

“Het ging heel goed”, vertelt Tineke Witteveen van Arriva. “Zowel van onze medewerkers als van onze reizigers hebben we vandaag positieve en leuke reacties mogen ontvangen. Voor onze machinisten en stewards is het heel gaaf om nu ook daadwerkelijk met de nieuwe treinen in de dienstregeling te mogen rijden. Voor de reizigers betekent het dat ze kunnen reizen in een nieuwe trein met extra comfort die stiller en duurzamer is.”

De WINK-trein is gebouwd door de Zwitserse treinfabrikant Stadler. WINK staat voor Wandelbarer, Innovativer Nahverkehrs-Kurzzug. Stadler heeft achttien treinen voor Arriva gebouwd. De treinen bestaan uit drie delen, twee coupés waar een motorblok tussen zit. De trein heeft een lengte van 56 meter en heeft geen eerste klas. Wel zijn er bij alle zitplaatsen stopcontacten en USB-laders aanwezig. De treinen zijn het afgelopen jaar volop getest. Begin vorig jaar vonden er testritten plaats in Făurei in Roemenië, later werden de treinen getest op een speciaal testtraject in Wegberg nabij Düsseldorf. De afgelopen maanden is personeel van Arriva opgeleid om met de nieuwe treinen te kunnen werken.