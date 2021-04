Eerste betonligger voor nieuwe Kattenbrug is klaar

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De eerste betonligger van de Kattenbrug is klaar. Het is een geprefabriceerde ligger die bij firma Haitsma Beton uit Kootstertille is gebouwd. In juni wordt het brugdeel over het Schuitendiep geplaatst.

In totaal worden er zeven gemaakt. Aan de onderkant van de brugliggers zijn sleuven gemaakt voor vleermuizen. De brug is door architect Korthtielens ontworpen.

De Kattenbrug wordt aangelegd vanwege het busvervoer. De bussen gaan van de Grote Markt af en gaan vanaf het Zuiderdiep over de brug naar de Diepenring. De brug is naar verwachting in augustus klaar.