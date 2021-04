Eend is hulpverleners te snel af

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten zaterdagochtend in actie komen aan de Platinalaan voor een eend die in de problemen was geraakt.

“Er was op onze meldkamer een melding binnengekomen dat er wat aan de hand zou zijn met een eend”, vertelt een medewerkster van de Dierenambulance. “Wij zijn daarop ter plaatse gegaan, en ook de brandweer is een kijkje komen nemen. De bewuste eend hebben we echter niet te pakken kunnen krijgen. Het dier was ons te snel af. We weten ook niet precies wat er aan de hand is. We zijn daarop weer teruggegaan naar onze post.”

Toch betekent het niet dat de Dierenambulance Groningen niet de boel de boel laat. “Klaarblijkelijk zat er nog teveel energie in het dier. Je kunt er dan constant achter aan gaan, maar je kunt het beter in ogenschouw nemen. We zullen daarom de komende uren regelmatig langs de vijver rijden en komen in actie wanneer dat nodig is.”