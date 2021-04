“Een meisje zei tegen mij, als ik straks de weg nog maar weet in het gebouw”

nieuws

Foto: google maps

Na maanden gesloten te zijn geweest mochten maandag de deuren van de Buitenschoolse Opvang, de BSO, weer open. Bij Huis de B aan de Adriaan van Ostadestraat kijken ze tevreden terug op de eerste dag.

“Het ervoer een beetje als een paardenwedstrijd”, vertelt directeur Judith Lechner. “Het team stond te trappelen, en de kinderen stonden ook te trappelen. Iedereen had er ontzettend veel zin in. Wij als Huis de B zijn blij om weer open te kunnen. De medewerkers waren er echt aan toe. En ook aan de kinderen kon ik vandaag zien dat ze er weer aan toe waren. Sommigen zijn hier een half jaar niet geweest. Ze kunnen nu weer spelen met vriendjes en vriendinnetjes die ze soms al maanden niet gezien hebben.”

“Als ik de weg nog maar weet”

Op de eerste dag sprong Lechner zelf in de strijd om alles soepel te laten verlopen. “Ik ben om 14.00 uur een aantal kinderen op gaan halen van hun basisschool. Er kwam een meisje van 9 jaar naast mij zitten. Ze zei, als ik straks de weg nog maar weet in het gebouw. Ik heb haar gerustgesteld en heb gezegd dat alles goed gaat komen. Dat als ze in het gebouw zou zijn dat ze het dan wel weer zou herkennen.” De BSO is de afgelopen maanden niet helemaal dicht geweest. “Wij mochten wel noodopvang aanbieden. In de laatste periode zagen we dat het aantal kinderen dat hier gebruik van maakte wel aan het toenemen was.”

Afstand houden en hygiëne

Dat de BSO nu weer open is zorgt bij Lechner niet direct voor angst. “Je weet dat er een risico is dat er zich een corona-uitbraak voor kan doen. Ik zie ook dat de één banger is dan de ander. Dat zie ik in mijn team, en dat zie ik ook bij ouders. En soms is de reden heel simpel. Dan is er een zus die ernstig ziek is, of er spelen andere medische omstandigheden. Daarom doen we alles zo veilig mogelijk. We houden anderhalve meter afstand en we hanteren de hygiënemaatregelen optimaal. En dat gaat goed, maar we houden wel ons hart vast. Op de basisschool heeft men klassenbubbels, wij hebben groepsbubbels. Daar zit niet altijd overlap in.”

Personeel kan zich vrijwillig laten testen

Volgens Lechner kun je een besmetting ook niet buiten de deur houden. “Maar als het binnen is wil je het zo snel mogelijk traceren en aanpakken zodat het niet verder kan verspreiden. Ons personeel kan zich daarom één keer per week vrijwillig laten testen. Dit kan in een commerciële teststraat of via een zelf-test. Vandaag is deze test voor het onderwijs beschikbaar gesteld, over twee of drie weken worden ze voor de BSO beschikbaar. Tot die tijd kopen wij de testen zelf in. Maar al met al zijn wij ontzettend blij dat we weer open kunnen.”

“Toen we ons dochtertje om 17.40 uur ophaalden was dat volgens haar veel te vroeg”

Ook bij de SKSG is men erg blij. “Het was nog even flink aanpoten”, vertelt woordvoerder Hannah Waley. “Vorige week werd het nieuws bekend en daarna moesten we in allerijl alles organiseren. Maar dat is gelukt. Wat we vandaag gezien hebben is dat de kinderen heel vrolijk waren. We hebben ze ook met open armen ontvangen. We hadden speciale posters opgehangen en we hebben traktaties uitgedeeld omdat het toch wel een feestelijke dag is. Mijn eigen dochter maakt ook gebruik van de BSO. Vanochtend had ze nog haar bedenkingen want het zou wel een hele lange dag worden. Maar toen ze om 17.40 uur werd opgehaald was dat nog veel te vroeg. Ja, het is mooi en goed dat het normale leven weer een beetje terug komt.”





Bij de SKSG werden de kinderen verwelkomd met spandoeken. Foto: SKSG Groningen