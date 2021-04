“Een beetje blij, maar ik weet niet of wij doordeweeks ons terras wel openen”

nieuws

Foto: Café de Toeter (via FB)

Blij worden gemaakt met een dooie mus. Dat is de reactie van Arianne Vreeburg van café De Toeter aan de Turfsingel op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD) van dinsdagavond.

“De eerste reactie is dat we wel een beetje blij zijn”, vertelt Vreeburg. “We mogen weer open, we kunnen weer iets. Maar dan komen alle voorwaarden. Dat je bijvoorbeeld maar tot 18.00 uur open mag. Ik heb het idee dat het ons niet zoveel gaat opleveren. Ik weet bijvoorbeeld ook nog niet of wij doordeweeks ons terras wel gaan openen. Wellicht dat we ons alleen beperken tot de weekenden. Zeker als je ook te maken hebt met slecht weer. Het openen van het terras kost dan meer dan dat het oplevert omdat je toch personeel op moet laten draven.”

De Toeter kan in normale omstandigheden ongeveer tweehonderd gasten kwijt op het terras. Met de voorwaarden mogen dat er straks maar vijftig zijn. “Ik snap het niet zo goed. Had in plaats van 18.00 uur er gewoon 21.00 uur van gemaakt. Ja, dit is blij worden gemaakt met een dooie mus waar we niet zoveel aan hebben.”