Eelderbrug afgesloten wegens werkzaamheden

De Eelderbrug is vanaf zondagavond 21.00 uur afgesloten voor al het verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden.

De werkzaamheden duren tot maandagochtend 05.30 uur, dan gaat de weg weer open. Autoverkeer wordt gedurende de werkzaamheden omgeleid via het Emmaviaduct, Brailleweg, Parkweg en Paterswoldseweg.

Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding via het Professor H.C. van Hallpad.

