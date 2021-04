Druktekaart laat zien waar het (te) druk is in de binnenstad

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Waar is het rustig in de binnenstad van Groningen? En waar is het juist erg druk? Dan kun je je voordeel doen met de druktekaart.

Deze druktekaart laat zien of het druk is op een aantal plekken in de binnenstad. Daarmee kun je inschatten welke straten je maar beter kunt mijden. In de binnenstad staan slimme sensoren, die meten hoe druk het is met fietsers en voetgangers. De sensoren voor de druktekaart staan aan de Westerhaven, Brugstraat / Akerkhof Noord, Vismarkt, Folkingestraat, Herestraat en Oude Ebbingestraat

Als een gebied te druk wordt, dan kan de gemeente snel ingrijpen door bijvoorbeeld fietsers om te leiden. Zo krijgt de bezoeker van de binnenstad meer ruimte. Het systeem waarborgt de privacy en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit is de link naar de druktekaart.