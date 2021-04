“Door een bel poollucht wordt het op Tweede Paasdag zeldzaam koud”

nieuws

Een bel poollucht gaat voor een koude Tweede Paasdag zorgen. Ook in de dagen daarna blijft het koud. Een zeldzame situatie volgens OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Als we kijken naar de Eerste Paasdag dan schijnt in de middag de zon en blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “Met 10 graden en een matige westenwind is het met enige fantasie ook best wel vriendelijk te noemen. Op Tweede Paasdag gaat dat veranderen. Een bel poollucht is ontsnapt en deze zet koers richting de Noordzee en arriveert maandag boven ons land. In de ochtend is het nog overwegend droog waarbij de zon zich ook kan laten zien. In de middag komen er buien opzetten.”

“Op vijf kilometer hoogte -42 graden”

“Op vijf kilometer hoogte koelt de lucht af naar -42 graden. Dat is een zeldzame situatie en al helemaal voor in april. Hierdoor zal de neerslag gaan vallen als natte sneeuw of hagel. Op neushoogte daalt het kwik naar een erg magere 5 graden. Daar komt bij dat er ook nog eens een gure noordwestenwind op gaat steken, windkracht 5 of 6. Voor de mensen die tijdens het lange Paasweekend naar de Wadden trekken wordt het helemaal bar en boos, daar kan het zelfs stormachtig gaan waaien, windkracht 8.”

“Op maandag en dinsdag kan het wit worden”

“Dinsdag houdt het koude en gure weer aan. Het wordt slechts 4 of 5 graden en ook dan gaan er weer buien vallen met natte sneeuw en hagel. Het waait dan nog altijd fors, windkracht 4 of 5. Plaatselijk kan het, net als op Paasmaandag, eventjes wit worden. Wat er daarna gaat gebeuren? Ook op woensdag ligt de bel met koude lucht nog boven ons hoofd en blijft er de kans op winterse buien bij temperaturen van 5 of 6 graden en een gure wind. Net als op de voorgaande dagen zal het niet de hele dag neerslag geven en zullen er ook droge perioden met wat zon zijn. In de nachten is het dicht bij het vriespunt.”

Opmaat naar mooi lenteweer zit er niet in

“Op donderdag en vrijdag is de verwachting dat de bel poollucht geleidelijk aan afgevoerd gaat worden. Daarmee verdwijnen ook de buien. Met zo nu en dan zon en droog weer wordt het 9 of 10 graden. Echter, een opmaat naar mooi lenteweer zit er niet in, want in het volgende weekend keert de neerslag terug, maar dan veelal in de vorm van regen. Aan de temperatuur gaat weinig veranderen.”

Hoe uniek is de weersituatie voor de komende dagen precies?

“Het is zeker niet nieuw. Op 5 april 1911 werd het op vliegveld Eelde slechts 0,7 graden. Wel opvallend is dat van de laatste honderd jaar zulke lage temperaturen als die we de komende dagen mee gaan maken, vrijwel niet zijn voorgekomen. De laatste zo koude aprildag dateert uit 2001 toen het op 14 april 5,5 graden werd.”