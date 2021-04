Donar zet Den Helder eenvoudig opzij

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Den Helder een ruime overwinning geboekt op Den Helder Suns. Het werd tegen de hekkensluiter van de Elite A 64-105.

Donar, dat voor het eerst speelde onder de nieuwe coach Pete Miller, had het aanvankelijk lastig tegen de zoneverdediging van de thuisploeg. Den Helder Suns moest 3 belangrijke spelers missen vanwege blessures, en daar kwam aan het eind van het eerste kwart (13-16) nog een vierde bij. Het tweede kwart was duidelijk voor de Groningers, dat het kwart won met 13-31, zodat de ruststand 26-47 werd. Toch kon Donar de voorsprong in het derde kwart niet uitbouwen. Sterker nog: Den Helder Suns won dit kwart, en de stand na 30 minuten spelen was 55-71.

In het laatste kwart was de pijp leeg bij de thuisploeg, en Donar doorbrak gemakkelijk de 100-puntengrens, door een driepunter van Davonte Lacy.

Topscorer bij Donar was Leon Williams met 20 punten. Bij Den Helder Suns was Bolden Brace topscorer met 23 punten.

Donar blijft op de derde plaats staan in de Elite A en heeft 26 punten uit 20 wedstrijden. Komende donderdag speelt Donar de laatste wedstrijd in de Elite A, in Rotterdam tegen Feyenoord Basketball. Daarna vindt het bekertoernooi plaats, gevolgd door de play-offs.