foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is uitgeschakeld in de strijd om de DBL Cup. De Groninger basketballers verloren woensdagavond in Bemmel verrassend van Yoast United, nieuwkomer in de Dutch Basketball League. Het werd in deze wedstrijd in de kwartfinale na een zinderende slotfase 97-91.