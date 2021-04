Donar verliest thuis van Heroes Den Bosch

sport

Will Moreton van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in MartiniPlaza verloren van Heroes Den Bosch. In de tweede helft liepen de Bosschenaren uit naar een overwinning: 71-78.

Beide ploegen waren gedurende de eerste helft aan elkaar gewaagd, en het verschil was lange tijd nooit meer dan 4 punten. Na het eerste kwart was er een kleine voorsprong voor Donar van 2016, bij rust stond Heroes voor met 37-39.

Vanaf halverwege het derde kwart liepen de gasten steeds verder uit, en Donar kwam maar moeilijk tot scoren. Vooral het lage driepuntspercentage viel op: van de 25 pogingen gingen er in de wedstrijd maar 4 ballen door het netje. Het verschil was zelfs even 13 punten, bij 43-56. Daarna kwam Donar nog terug tot 50-58 aan het eind van het kwart. In het vierde kwart lukte het de Groningers niet om de spanning in de wedstrijd terug te brengen.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 22 punten en Leon Williams met 13 punten. Bij Heroes was Demario Mayfiels topscorer met 19 punten.

Donar is gezakt naar de vierde plaats in de Elite A, met 22 punten uit 17 wedstrijden.