Donar gaat komende twee seizoenen samenwerken met sneakermerk OQIUM

V.l.n.r. Ayhan Tatlicioglu (OQIUM), Jannes Stokroos (voorzitter Donar) en Henk Emmens (Commerciële zaken Donar). Foto: Donar

Donar gaat de komende twee seizoenen samenwerken met het sneakermerk OQIUM. Er bestaat de mogelijkheid om het contract met nog eens drie seizoenen te verlengen.

OQUIM richt zich volledig op basketballers en NBA Fans en heeft fysieke winkels in Amsterdam en Rotterdam. “Ik ben er als echte Groninger heel trots op dat OQIUM met de beste basketbal club van het land samen gaat werken en dat we daarmee bijdragen om de stad Groningen en Donar nog meer nationaal en internationaal op de kaart te kunnen zetten”, laat eigenaar Ayhan Tatlicioglu weten.

Ook bij Donar is men blij. “Als club hebben we continu de drive hoe we het grote, met name Groningse publiek, nóg meer kunnen binden, inspireren en enthousiasmeren voor de geweldige sport basketbal en voor onze club Donar”, zegt voorzitter Jannes Stokroos. “Een sterk merk als OQIUM, enorm populair onder jongeren, gaat ongetwijfeld bijdragen aan onze binding met de deze generatie basketballiefhebbers. De club en de spelers van Donar zullen het merk OQIUM met grote trots uitdragen en zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die deze samenwerking biedt. We willen de hele basketbal community in Nederland OQIUM laten zien en gaan er alles aan doen om dat te realiseren.”