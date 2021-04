Donar fors onderuit tegen Leiden

sport

Donar-speler Henry Caruso (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in MartiniPlaza een forse nederlaag geleden tegen ZZ Leiden. Het werd tegen de koploper van de Elite A 72-96.

Na een gelijkopgaand begin (13-13 na ruim 6 minuten) ging het mis voor Donar. Leiden liep opeens flink uit, en met name Riley Lachance was trefzeker met 4 driepunters in het eerste kwart. Via 13-24 werd het 15-33 na 10 minuten spelen. Ook in het tweede kwart vlogen de twee- en driepunters Donar om de oren. Meerdere spelers bij Donar waren nagenoeg onzichtbaar, waaronder Davonte Lacy, Damjan Rudež en Will Moreton. Bij rust waren de Leidenaren uitgelopen tot 33-58.

Aan het begin van het derde kwart leek Donar nog even terug te kunnen komen, maar dichterbij dan 20 punten achterstand kwamen de Groningers niet. Leiden vergrootte de voorsprong weer, en die was aan het eind van het derde kwart maximaal: 50-84. In het laatste kwart was de concentratie bij de gasten minder, maar de voorsprong was dan ook zo groot dat de winst niet meer weggegeven kon worden. Donar won het laatste kwart met 22-12.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 19 punten en Willem Brandwijk met 11 punten. Bij ZZ Leiden was Riley Lachance topscorer met 25 punten.

Donar staat op de derde plaats in de Elite A met 24 punten uit 19 wedstrijden. ZZ Leiden blijft koploper en heeft nu 32 punten. Heroes uit Den Bosch staat op de tweede plek met 28 punten.