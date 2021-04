Donar eindigt als derde in Elite A

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is op de derde plaats geëindigd in de Elite A. De Groninger basketballers wonnen donderdagavond de laatste wedstrijd voor de play-offs van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball. Het werd in Rotterdam 80-99.

Voor Donar stond er nog wat op het spel: als de ploeg zou verliezen en Landstede Hammers zou winnen van ZZ Leiden, dan zou Donar op de vierde plaats eindigen. Zover lieten de Groningers het echter niet komen. Na 10 minuten was het nog 20-17, maar bij rust was er al een kleine voorsprong van 38-42. Donar had vooral te vrezen van Juan Davis, die in het eerste kwart al goed was voor 13 punten. Verder namen de Rotterdammers vooral veel driepuntsschoten, met weinig succes.

Na rust liep Donar verder uit, tot 60-74 aan het eind van het derde kwart. Het lukte Donar uiteindelijk niet om de 100-puntengrens te doorbreken, ook al kreeg de ploeg er meerdere kansen voor.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 20 punten, Henry Caruso met 15 punten en Leon Williams met 12 punten. Bij Feyenoord Basketball waren Juan Davis en Arunas Mikalauskas topscorers met beiden 24 punten.

Donar eindigt in de Elite A dus op de derde plaats, met 28 punten uit 21 wedstrijden. De ploeg van coach Pete Miller speelt de komende week eerst de bekercompetitie. Daarna beginnen de play-offs om de landstitel. Daarin start Donar op zaterdag 8 mei in de kwartfinale, met een wedstrijd in Den Helder tegen Den Helder Suns. De returnwedstrijd in MartiniPlaza is drie dagen later.