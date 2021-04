Donar: ’75 procent supporters ziet af van compensatie’

Basketbalclub Donar deed vrijdagochtend de oproep aan haar fans om af te zien van compensatie. Die oproep wordt goed opgepakt door de supporters. Rond 15 uur hadden zo’n 200 fans gereageerd. Hiervan zag 75 procent af van compensatie.

Bij de business club leden ligt dit percentage nog een stuk hoger op zo’n 85 procent. Secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving is blij met de steun van de supporters. “Supporters kunnen daarnaast ook nog een donatie doen. Hier staat de teller nu al boven de duizend euro. Met die steun zijn wel als club ongelofelijk blij.”

Wedstrijden met publiek

De club wil ook kijken naar de mogelijkheid om weer wedstrijden met fans te gaan spelen. “We zijn met de gemeente in gesprek om eventueel in mei nog enkele wedstrijd met publiek te spelen. Onze protocollen liggen hiervoor klaar, maar op dit moment valt daar nog niks concreets over te zeggen,” zo laat Swaving weten.