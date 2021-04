Docent van het Jaar: “Dat ik genomineerd was, is al leuk”

Docent van het jaar Jessica Zweers is zeer vereerd met de titel die ze woensdag toegewezen kreeg.

De prijs werd uitgereikt door demissionair minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven. Zweers was voordat ze won al erg gelukkig. ”Dat ik genomineerd was is al heel leuk, dat je zo gewaardeerd wordt”. Aldus de docent medische diagnostiek.

Ze heeft bij deze titel een bokaal ontvangen en ook 25.000 euro die gebruikt mag worden voor onderwijsvernieuwing. Waarin het geld geïnvesteerd gaat worden moet nog worden bepaald.