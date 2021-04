Dit logo siert komend seizoen de shirts van FC Groningen

nieuws

Foto: FC Groningen

Tijdens het komende 50-jarige jubileumjaar van FC Groningen draagt de club een speciaal logo. Het logo werd maandagmiddag gepresenteerd.

Het logo, ontworpen door FC-supporter Thijs van den Broek, zal te zien zijn op de jubileumshirts waarin de teams het komende seizoen in spelen. “Mijn doel was om een eenvoudig jubileumlogo te maken met een klassieke uitstraling,” zo laat Van den Broek optekenen op de website van de club. “Het schild om de G past perfect in die stijl en is een element dat al onderdeel is van de geschiedenis van de club.”

16 juni 2021 aanstaande zal FC Groningen uitgebreid stilstaan bij haar vijftigste verjaardag. Hoe dat gebeurt, is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.