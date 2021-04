“Heel goed nieuws voor studenten, maar wat gaat het ons precies opleveren?”

nieuws

Foto Andor Heij Zernike Campus

Demissionair premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat hogescholen en universiteiten groen licht krijgen om vanaf 26 april één dag per week fysiek onderwijs aan te bieden. De GSb reageert gematigd positief.

“We zijn heel blij, laat ik daar duidelijk over zijn”, vertelt voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond. “Eindelijk komen er versoepelingen, en dat is goed nieuws voor alle studenten. Maar we zetten wel vraagtekens bij hoeveel fysiek onderwijs we dit studiejaar nog gaan krijgen. We krijgen geluiden te horen dat docenten er niet happig op zijn om ons les te gaan geven terwijl zij over een paar weken voor de eerste vaccinatie kunnen. Dat risico willen zij niet lopen. Dus aan de ene kant is het heel goed nieuws, aan de andere kant moeten we kijken hoeveel ruimte geboden wordt om fysiek onderwijs te kunnen krijgen.”

Volgens Jongman is het belangrijk om vooral het praktijkonderwijs mogelijk te maken. De demissionair minister maakte daarnaast bekend dat het zelftesten belangrijk wordt op campussen. “Dat er testen beschikbaar worden gesteld om veilig onderwijs te gaan krijgen is heel fijn. Maar we lazen vandaag ook een nieuwsbericht waarin gesteld wordt dat het testen verplicht gesteld gaat worden. Op dit moment weten we nog niet wat we daar van vinden. We kunnen ons voorstellen dat als het verplicht wordt dat er studenten zijn die er voor kiezen om geen onderwijs te volgen. Daar zijn wij geen voorstander van.”