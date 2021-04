“Dit is goed nieuws voor de winkels, maar minder positief voor de horeca”

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Een goed en evenwichtig betoog. Dat zijn de woorden die voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club gebruikt als reactie op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD) van dinsdagavond.

Op de persconferentie maakte Rutte bekend dat de coronamaatregelen versoepeld worden waardoor er meer ruimte komt voor de retail. Zo vervalt de maatregel waarbij je een afspraak moet maken om te kunnen winkelen en ook mogen er weer niet-essentiële goederen verkocht worden op warenmarkten. “Ik denk dat het heel positief is”, vertelt Bos. “Ik had ook voor het eerst na een persconferentie het gevoel dat het een evenwichtig betoog was. Het is duidelijk dat nog niet alle signalen op groen staan maar dat er toch wat stappen genomen worden. Ook omdat er veel gevaccineerd wordt. De boodschap is positief voor de retail. De boodschap is minder positief voor de horeca.”

Goed compact pakket aan maatregelen

De horeca kreeg in de persconferentie te horen dat de terrassen weer open mogen maar wel gelden er veel voorwaarden. “Als ik denk aan de grote horecabedrijven die op de Grote Markt zitten, die mogen straks vijftig man op een terras hebben zitten, terwijl ze er in normale omstandigheden driehonderd of vierhonderd kunnen hebben. Aan de andere kant denk ik dat het heel goed is dat er gekeken wordt wat er stapsgewijs mogelijk is. Al met al is het een goed en compact pakket aan maatregelen.”

“Werk met mandjes of nummertjes”

Volgens Bos wordt het belangrijk om er samen voor te gaan zorgen dat het een succes wordt. “Daar gaan wij ook aan bijdragen. Wij gaan stewards beschikbaar stellen die de mensen van handhaving gaan assisteren. Deze stewards zullen er voor gaan zorgen dat mensen niet op een kluitje gaan staan in bijvoorbeeld de Herestraat. We willen niet de situaties van een half jaar geleden waarbij bepaalde straten in de binnenstad afgesloten moesten worden. Ik denk dat we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat het een succes wordt. Ook de winkeliers. Door een goed deurbeleid te voeren kun je de aantallen bezoekers in goede banen leiden. Werk bijvoorbeeld met mandjes of nummertjes zodat je weet dat je nooit teveel mensen over de vloer hebt.”

Steunpakketten niet afkappen

Dat de maatregelen versoepeld worden noemt Bos ook belangrijk. “De situatie is nog altijd slecht. Het water staat veel ondernemers tot aan de lippen. Op dit moment kan men gebruik maken van de coronasteunpakketten waardoor bedrijven gestut blijven. Ik doe de oproep dat het belangrijk is dat deze pakketten straks niet ineens afgekapt gaan worden. Als de coronasituatie straks in de zomer onder controle is, zullen de problemen voor ondernemers nog niet voorbij zijn.”