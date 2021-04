“Dinsdag mogelijk 16 graden, daarna kouder en keert de noordelijke stroming terug”

nieuws

Zicht op warm voorjaarsweer is er nog altijd niet. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht zelfs dat volgende week de noordelijke stroming terug gaat keren.

“Woensdag is het vrij zonnig met in de loop van de dag toenemende bewolking”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 3 tot 4, wordt het 16 graden. In de nacht naar donderdag krijgen we te maken met toenemende bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 5 graden.”

“Zo nu en dan een bui”

“Donderdag is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 of 3, wordt het 11 graden. Vrijdag is er zo nu en dan zon en valt er een bui. Het wordt dan 11 graden. Zaterdag is het droog en wordt het met zo nu en dan zon 12 of 13 graden. Zondag is er kans op een bui en is het met 10 graden erg koel voor de tijd van het jaar te noemen.”

Noordelijke stroming

“Maandag en dinsdag gaan de temperaturen oplopen. Op dinsdag volgt er later op de dag regen. Het kan 15 of 16 graden worden. Daarna lijkt de koele noordelijke stroming opnieuw terug te keren.”