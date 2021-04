“Dinsdag 17 graden, daarna koud aprilweer met op donderdag 9 graden”

nieuws

Na een aantal mooie en zonnige voorjaarsdagen gaat na dinsdag het weer uit een ander vaatje tappen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we te maken met koud aprilweer.

“Dinsdag zijn er flinke perioden met zon, maar zijn er ook wat wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke wind uit het noordoosten wordt het 16 of 17 graden. In de nacht naar woensdag daalt het kwik naar 5 graden. Later in de nacht krijgen we te maken met toenemende bewolking.”

“Woensdag houdt een frisse noordenwind het kwik op 10 graden. Daarmee is het gelijk al een stuk kouder. Wel blijft het droog en naast een paar wolkenvelden zijn er ook flinke perioden met zon. Donderdag is er veel bewolking en wordt het 9 graden. Vrijdag en ook tijdens het weekend houdt het koude aprilweer aan.”