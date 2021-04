Digitaal meerijden met treinmachinist van Groningen naar Zwolle

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een filmpje dat op Paasmaandag online werd geplaatst op YouTube, waarin er meegereden wordt met een machinist op zijn dienst van Groningen naar Zwolle, wordt goed bekeken.

De opname is gemaakt op zondag 28 februari. De registratie begint met een beeld hoe het nieuwe Hoofdstation er in de toekomst uit komt te zien. Vervolgens zien we hoe het station er op dit moment bij ligt. Daarna rijden we met de machinist mee richting Zwolle. Er wordt gereden met een ICM, een Koploper, die uit zeven bakken bestaat, de 4019 en de 4202.

De video is gemaakt op een mistige ochtend. Desondanks krijgt de kijker een goed beeld hoe het spoor er tussen Groningen en Haren bij ligt na de grootschalige werkzaamheden die vorig jaar zomer plaats vonden. Aan het eind van de video wordt tussen Meppel en Zwolle het buurtschap Herfte gepaseerd. Om station Zwolle goed bereikbaar te houden worden tussen Herfte en Zwolle het aantal sporen van twee verdubbeld naar vier. Bij de splitsing richting Emmen wordt tevens een dive-under aangelegd waardoor treinen in de toekomst vrij kunnen kruisen. In de video zijn de vorderingen van deze werkzaamheden goed te zien.

Bekijk hieronder de cabinerit: