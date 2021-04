Dertig aanmeldingen voor heropening Der Aa-kerk

De Der Aa-kerk is vrijdag het eerste gebouw in de gemeente dat weer open mag voor bezoekers. Dat vanwege de proefevenementen in het hele land om weer meer mogelijk te maken tijdens de lockdown.

In de Der Aa-kerk is nu de tentoonstelling ‘Gimme Shelter’ over de Rolling Stones te zien. Elke bezoeker moet maximaal 40 uur van tevoren een coronatest doen. Marius Breukink, projectleider van de Stichting Oude Groninger Kerken, is blij dat mensen de tentoonstelling weer kunnen bekijken. “We zijn heel blij dat we weer open kunnen en door middel van deze pilot weer wat mensen kunnen ontvangen. Hopelijk is het een stapje in de goede richting naar weer helemaal open.”

Tot nu toe hebben ze 30 aanmeldingen gekregen voor dit weekend, terwijl er per dag 150 mensen naar binnen mogen. Breukink denkt dat dit vooral komt omdat mensen niet bereid zijn zich te laten testen voor een bezoek aan de tentoonstelling. “Eerlijk gezegd gingen we hier zonder verwachtingen in. Het is best een hoge drempel om naar binnen te gaan, dus we dachten: we zien wel of er interesse is. Dan zijn we blij met 30.” Hij denkt dat het systeem nu het beste is dat mogelijk is. “Ik hoop wel dat het snel weer anders kan, maar om toch maar te beginnen met de culturele sector is dit denk ik een stap in de goede richting.”

De kerk is op zaterdag 10 en zondag 11 april nog open. “We zijn nu één weekend open, voor nu vinden we dat wel genoeg. We hopen dat dit een succesvol onderzoek is en dat we snel weer normaal open kunnen.”