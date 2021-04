Dennis Borst en Steven Ottevanger blijven Lycurgus trouw

sport

Foto: Lycurgus

Aanvoerder Dennis Borst en libero Steven Ottevanger blijven nog minimaal één seizoen bij Amysoft Lycurgus, de veelvoudig landskampioen volleybal. Bennie Tuinstra en Erik van der Schaaf vertrekken na dit seizoen.

De 29-jarige Dennis Borst gaat komend najaar beginnen aan zijn achtste seizoen bij Lycurgus. ‘Ik ben hartstikke blij. Het is gaaf om zoveel jaar bij een topclub te spelen. Ik ben lang geblesseerd geweest, maar na de operatie in 2017 ben ik topfit. Ik heb meer fysieke mogelijkheden gekregen en dan zeg ik nu niet dat ik stop,” aldus Borst op de website van de club.

Ook de 26-jarige Steven Ottevanger knoopt er een jaar aan vast. “Amysoft Lycurgus is een mooie ploeg en het geeft me goeie mogelijkheden om me door te ontwikkelen als professioneel volleyballer.”

Bennie Tuinstra en Erik van der Schaaf verlaten de club, na resp. twee en drie seizoenen. Zij zeggen toe te zijn aan een andere club. Binnenkort moet er meer duidelijk worden over de toekomst van de overige selectiespelers en nieuwe aanwinsten.