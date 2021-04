Demonstranten verspreiden stickers voor ‘vrijheidsfeest’ in Stadspark

nieuws

Foto: Stadspark Natuurlijk!

In het Stadspark zijn de afgelopen dagen stickers verspreid voor een ‘vrijheidsfeest’. Deze demonstratie zou volgende week zondag plaats moeten vinden in het Stadspark.Uit de flyers blijkt dat de ‘feestgangers’ gebruik willen maken van het recht op demonstratie, waardoor het feest waarschijnlijk de vorm van een demonstratie moet gaan krijgen.

Vanuit de gemeente is echter nog geen toestemming gegeven voor de demonstratie. Het voornemen voor de demonstratie is wel bekend bij de gemeente, zo stelt woordvoerder Hans Coenraads: “We treden in contact met de organisatie om te bespreken onder welke voorwaarden deze demonstratie zou kunnen plaatsvinden.”

Omwonenden maken zich inmiddels ongerust over de mogelijke gevolgen van het ‘feest. De actiegroep Stadspark natuurlijk laat weten bang te zijn voor overlast en zwerfafval door de demonstratie.