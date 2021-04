De Stadswandeling: ”In tijden van de Tachtigjarige Oorlog was het leger hier gevestigd”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de achttiende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok Binnenstad-Oost.

Binnenstad-Oost is een stukje Groningen met veel oude panden. Vanaf de 17e eeuw hoorde dit stuk pas echt bij de stad, in tijden van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was het leger hier gevestigd.

In dit gebied is ook de oude middelbare school van Mirre te vinden: het H.N. Werkman Stadslyceum. In de buurt van de school heeft een bekende dame gewoond: Opoe Tjadens (1829-1935). Tjadens is drie jaar lang de oudste ingezetene van Nederland geweest.

In deze aflevering van de Stadswandeling wordt ook aandacht besteed aan de Stadsschouwburg, Bernlef en het Praedinius Gymnasium.

In de volgende aflevering bezoeken Beno en Mirre de Badstratenbuurt.