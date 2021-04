”Dit bijzondere tafereel heeft alles te maken met een zeer bekende Groningse kunstenaar”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de vijftiende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Pelsterstraat.

De Pelsterstraat ligt midden in het centrum en loopt vanaf de Vismarkt naar het Zuiderdiep. De straat is vooral bekend omdat het oudste en grootste gasthuis van Groningen hier te vinden is: het Pelstergasthuis. De exacte stichtingsdatum is onbekend maar ligt waarschijnlijk in de dertiende eeuw.

Ook vertelt Beno het verhaal van advocaat en verzetsheld Co Domela Nieuwenhuis. Co kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven in de Pelsterstraat.

Beno en Mirre eindigen hun wandeling bij een opmerkelijk tafereel dat alles te maken heeft met een zeer bekende Groningse kunstenaar.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre Nieuwstad.