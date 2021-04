De Stadswandeling: ”De Korreweg werd vroeger gebruikt als paardenrenbaan”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de zeventiende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Korrewegwijk.

De Korrewegwijk bestaat uit twee verschillende delen: de Korrewegbuurt en de Indische buurt. De bekendste straat van de Korrewegwijk is toch wel de Korreweg. De Korreweg werd vroeger gebruikt als paardenrenbaan. De weg is hier geschikt voor omdat het destijds een kaarsrechte landweg was.

Beno en Mirre staan ook stil bij de schrijver Gerrit Krol. Krol is opgegroeid en overleden aan de Korreweg. De schrijver werd onder andere bekend door zijn boeken ‘De weg naar Sacramento’ en ‘Duivelskermis’.

Het Bernoulliplein en de Nijverheidschool worden ook in deze aflevering uitgebreid besproken door het duo.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre Groningen centrum-oost.