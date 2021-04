nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Kunsthoproute die zaterdag gestart is in de Oranjebuurt is nu al een groot succes. Dat laat Joke Menssink van de organisatie weten.

“De mensen snakten naar een evenement”, vertelt Menssink. “Ik heb gisteren echt als een politieagent rond moeten lopen om alles in goede banen te leiden. De Prinsesseweg heeft in één dag allemaal versleten tegels door de mensen die de route lopen.” De Kunsthoproute is een raamexpositie van schilderijen, beelden, installaties en digitale kunst die in de etalages van diverse winkels en bedrijven in de buurt te zien zijn. “Dankzij de media-aandacht van de afgelopen week waren er gisteren veel mensen die het rondje liepen. Mensen waren ook enthousiast over de werken die te zien zijn. Sommigen van hen vroegen of de werken ook te koop waren. Dat is toch super leuk om te horen?”

Jongeren en ouderen

De wandelroute start bij het Buurthuis. “Wat we zien is dat alle leeftijdsgroepen wel vertegenwoordigd zijn. Wat oudere mensen, echtparen maar ook jongeren en kinderen die deelnemen. Ik denk dat het ook wel aangeeft dat mensen dit nodig hebben en dat ze er van genieten. Het idee voor deze route komt overigens uit de Korrewegwijk. Daar hebben ze zoiets ook gedaan en wij dachten, het is leuk om dat hier ook te doen.”

Wethouder

De route kan tot komende dinsdag, Koningsdag, gelopen worden. “Op dinsdag komt wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) ook langs. Zij krijgt van de curator dan een rondleiding door de wijk waarbij zij uiteindelijk ook officieus de route zal sluiten met de overhandiging van een schilderij.”

