“De Kunsthoproute heeft de Oranjebuurt echt op de kaart gezet”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Kunsthoproute in de Oranjebuurt is een groot succes geworden. Dat laat Joke Menssink van de organisatie weten.

De afgelopen vier dagen konden mensen de route door de wijk lopen. De Kunsthoproute was een raamexpositie van schilderijen, beelden, installaties en digitale kunst die in de etalages van diverse winkels en bedrijven te zien was. In totaal waren er werken van twaalf kunstenaars te zien. “Je hoopt op wat belangstelling maar het heeft al onze verwachtingen overtroffen”, vertelt Menssink. “Hoeveel mensen de route hebben gelopen? Wij schatten dat dit aantal tussen de 150 en de 250 ligt. Maar het is lastig schatten omdat niet iedereen de volledige route heeft gelopen.”

Geluk met het weer

Volgens Menssink was het dinsdag ook druk. “Het was nog drukker dan zaterdag. En we hadden de afgelopen dagen natuurlijk ook heel veel geluk met het weer. En het leuke is dat we hele leuke en positieve reacties teruggekoppeld kregen. Dankzij alle media-aandacht zagen we ook dat er ook mensen uit andere delen van de stad naar onze wijk kwamen. Wat dat betreft heeft deze Kunsthoproute de Oranjebuurt echt op de kaart gezet.”

Wethouder

De route werd dinsdagochtend symbolisch gesloten door wethouder Carine Bloemhoff (PvdA). Zij kreeg een rondleiding door de wijk. “Het bezoek eindigde bij de Oranje Huiskamer. Daar werd een schilderij overgedragen aan de nieuwe huiskamer voor de Oranjewijk en de Noorderplantsoenwijk.” Menssink laat verder weten dat de organisatie volgende week gaat brainstormen over een volgend evenement dat hopelijk nog voor de aanstaande zomervakantie gehouden kan worden.