Danny Buijs: ‘Zware teleurstelling dat er geen supporters bij zijn’

sport

Foto: Sportphotoagency.com Coach *Danny Buijs* of FC Groningen

Arjen Robben lijkt inzetbaar voor het thuisduel van FC Groningen met Sparta Rotterdam van aanstaande zondag. Dat zegt Danny Buijs vrijdagmiddag op het clubkanaal. Ook praat hij over de afwezigheid van supporters aanstaande zondag.

De oefenmeester van de FC heeft te maken met wat twijfels in zijn selectie richting zondag. Zo zijn er een aantal spelers grieperig geweest en lopen anderen met een verkoudheid rond. Ze werden overigens allen negatief getest op corona. Alessio da Cruz is geschorst en Gabriel Gudmundsson is niet inzetbaar vanwege een blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen PSV.

Vooruitblikkend op de wedstrijd tegen Sparta ziet Danny Buijs dat de club het technisch goed voor elkaar heeft: “Het is een ploeg met een bekende speelwijze, ik vind dat ze het heel knap doen, dus complimenten voor Henk (Fräser, red.) en Henk (van Stee, red.), laat de coach weten bij FC Groningen TV.

Er zullen geen supporters aanwezig zijn bij de wedstrijd, terwijl afgelopen weekend wel supporters aanwezig waren bij eredivisiewedstrijden. “Dat is zwaar teleurstellend natuurlijk. Als je geluiden hoort en feiten krijgt te zien dat het eigenlijk heel verantwoord is dat er weer mensen bij wedstrijden kunnen zijn, dan is het natuurlijk een hele zware teleurstelling dat dit kabinet heeft besloten dat het niet zo mag zijn,” aldus Buijs.