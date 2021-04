‘Dame’ komt vast te zitten op schommel, brandweer verricht knip- en breekwerk

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een tienermeisje is woensdagavond op de J.H. Egenbergerstraat in Hoogkerk bekneld komen te zitten op een schommel. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De melding van een beknelling kwam rond 20.45 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve de politie en een ambulance kwam ook de Groninger brandweer met een tankautospuit ter plaatse. Bij aankomst bleek een meisje vast te zitten op een schommel. “Kennelijk had deze schommel geen keurmerk voor alle leeftijden”, schrijft de politie. “Met het nodige knip- en breekwerk is de dame in kwestie door de brandweer bevrijd.”

Voor zover bekend had het slachtoffer geen medische hulp nodig van de ambulanciers. De schommel zal door het knip- en breekwerk vervangen moeten worden.

View this post on Instagram A post shared by Politiebureau Groningen-West (@politie_groningen_west)