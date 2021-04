CYNN, Jonathan Rhodes en Them Dirty Dimes zijn ‘lokale helden’ tijdens Bevrijdingsfestival ON AIR

nieuws

CYNN - Foto via Bevrijdingsfestival Groningen

Vanwege het coronavirus is er dit jaar geen fysiek Local Heroes podium in het Stadspark. Daarom heeft de organisatie voor deze editie bewust extra veel lokale artiesten in het programma opgenomen.

Maandag werden ook de drie Groningse ‘Hit the North’-deelnemers aan de line-up van de speciale ON AIR-editie van het Bevrijdingsfestival toegevoegd. Dit jaar zijn dat CYNN, Jonathan Rhodes en Them Dirty Dimes. Zij maken hun opwachting naast de Groningse act TikTok Tammo, Noordpool Orkest, Myron Hamming, The Vices, Orange Skyline en Blanks.

Als onderdeel van het provinciaal programma 75 Jaar Vrijheid presenteren zeven Groningse acts elk een nummer dat gebaseerd is op een verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Groningen.