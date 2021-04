Commercieel bedrijf neemt onderhoud sportparken over

Het onderhoud van de gemeentelijke sportvelden is voortaan in handen van het bedrijf de Enk groen en golf. Zij nemen dit over van het stadsbeheer.

Sport050 en het bedrijf tekende woensdagmorgen een symbolisch contract. Dat deden ze door hun handtekening te zetten op een voetbal. Dit vond plaats op sportpark Esserberg.

Sport050 is blij met de samenwerking. Ze hopen dat dit de kwaliteit van de sportvelden ten goede komt, aangezien dit bedrijf gespecialiseerd is in dit soort onderhoud. De afgelopen dagen zijn al alle sportparken verkend door het onderhoudsbedrijf.