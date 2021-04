ChristenUnie wil helderheid van college over ‘spaghetti van coronasteun’ voor horeca

nieuws

Foto via pxhere.com (CC0)

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in de gemeente Groningen vraagt zich af of de steunmaatregelen voor horecaondernemers tijdens de coronacrisis inzichtelijk genoeg zijn.

De hoeveelheid van verschillende regelingen, zoals de gemeentelijke TONK en TOZO, maar ook landelijke regelingen als TVL en NO, blijken onoverzichtelijk voor veel horecaondernemers. “Wij vragen het college onder andere of zij vindt dat er voldoende wordt gedaan om de bekendheid van regelingen te vergroten en zo niet, wat verder kan worden ondernomen”, vertelt raadslid Peter Rebergen “Daarnaast vragen we of de gemeente goed voorbereid is op het moment dat de regelingen worden afgebouwd, met een toename van schuldhulpverlening als verwacht gevolg.”

Ook zijn de regelingen zelf niet allemaal volledig kostendekkend en in veel gevallen zelfs nog niet uitbetaald, zo stelt de ChristenUnie. Hierdoor komen ondernemers in financiële problemen. “Het is van belang dat de ondersteuning aan ondernemers een gebalanceerd geheel is tussen de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de ondernemer en de ondersteuning die Rijk en gemeenten bieden,” aldus Rebergen.