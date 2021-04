CDA vraagt provincie om opheldering over te weinig geld voor versterkingsoperatie

nieuws

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van het CDA in de Provinciale Staten heeft het College van Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over het nieuws dat er te weinig geld beschikbaar is om de beloften voor de versterkingsoperatie in het bevingsgebied na te komen.

Het Dagblad van het Noorden publiceerde woensdagochtend een artikel waarin gesteld wordt dat gemeenten harde keuzes moeten maken. In totaal is er een budget van 420 miljoen euro beschikbaar maar dit zou voor de versterking niet genoeg zijn. Vertraging bij de aanpak van de woningen betekent voor de bewoners opnieuw onzekerheid, ergernis en teleurstelling. In het artikel legt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen uit dat bewoners om subsidie vragen, maar dat de pot aan de magere kant is.

“Wat ons betreft moet de onrust die ontstaan is door deze geluiden in de media, zo snel mogelijk worden weggenomen”, laat Jesper Bergsma van het CDA weten. “Daarom hebben we aan het College vragen gesteld om snel duidelijkheid te geven. We hebben gevraagd of onze vragen met urgentie kunnen worden beantwoord.” Het CDA wil bijvoorbeeld weten of de garantie kan worden gegeven of woningen versterkt gaan worden. Ook wil het weten waarom de indruk wordt gewekt dat gemeenten opdraaien voor de kosten, terwijl dit geenszins de bedoeling kan zijn. Daarnaast wil de partij weten wat het maken van harde keuzes precies betekent.