CDA eist volledige geluidswal langs A7 bij Buitenhof en Hoogkerk-Zuid

nieuws

De gemeenteraadsfractie van het CDA wil opkomen voor de bewoners van onder andere de wijk Buitenhof, die al jaren actie voeren voor betere maatregelen tegen het geluidsoverlast door de auto’s op de A7. De fractie roept het college daarom op om te kiezen voor een volledige geluidswal langs de A7.

De gemeenteraad kan ervoor kiezen om een volledige geluidswal van 1,7 miljoen euro aan te leggen, langs een traject van zo’n 1,7 kilometer. Ook kan er gekozen worden voor een geluidsscherm bij de nieuwe busbaan, deze optie kost 350.000 euro. Iets wat volgens CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens absoluut niet voldoende is.

“Door het vele verkeer is de leefkwaliteit in de wijk Buitenhof zeer matig”, aldus Ubbens. “Met de komst van een bus op- en afrit is het er niet beter op geworden. Wat het CDA betreft is het dan ook geen tijd voor halve maatregelen en moet er nu worden doorgepakt met een volledige geluidswal.”

De bewoners van de wijk Buitenhof klagen al jaren steen en been over het geluid van de snelweg. Recent werden de klachten bevestigd door een nieuw onderzoek. Dat deed ook de gemeenteraad opnieuw kijken naar de kwestie. Dat gebeurt aanstaande woensdag.