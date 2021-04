Catshuisberaad van start, kabinet overlegt met experts over mogelijke versoepelingen

nieuws

Foto: Rick van der Velde

In Den Haag vindt zondagmiddag het Catshuisberaad plaats. Een deel van het kabinet laat zich informeren over de actuele coronasituatie in ons land.

Behalve het kabinet zijn ook verschillende experts daar bij aanwezig. Belangrijkste vraag die op tafel lijkt te liggen is of de geplande versoepelingen op 28 april door kunnen gaan. Afgelopen week maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) een openingsplan bekend waarbij Nederland in vijf stappen uit de lockdown gaat komen. De eerste stap zou op 28 april gezet moeten worden, waarbij terrassen open kunnen en de avondklok gaat verdwijnen. De laatste stap staat voor 7 juli gepland wanneer onder andere de natte horeca weer open mag.

Bronnen melden dat de stemming binnen het kabinet over de mogelijke versoepelingen somber is. Rutte liet afgelopen week al doorschemeren dat hij betwijfelt of de versoepelingen door kunnen gaan. Mogelijk dat de eerste stap pas halverwege mei gezet kan gaan worden. Het kunnen versoepelen is afhankelijk van het aantal besmettingen en het aantal mensen dat in de ziekenhuizen, en met name op de Intensive Cares, ligt.