Catshuisberaad: ‘Kabinet positiever over mogelijke versoepelingen per 28 april’

Foto: ingezonden / OOG Tv

Het kabinet is positiever geworden over het versoepelen van de coronamaatregelen vanaf woensdag 28 april. Een beslissing is echter zondag nog niet genomen. Dat laten bronnen in Den Haag weten. Dat meldt de NOS.

Een deel van het kabinet kwam zondag bijeen in het Catshuis om te praten over de huidige coronasituatie. Ook verschillende experts van onder andere het RIVM waren hier bij aanwezig. Afgelopen week liet demissionair premier Mark Rutte (VVD) nog weten somber te zijn en dat de versoepelingen wellicht pas halverwege mei mogelijk zijn. Nu zegt men dat de ontwikkeling van het virus gunstiger verloopt dan de afgelopen dagen werd verwacht. Een beslissing is echter nog niet genomen, men wil de cijfers van de komende twee dagen afwachten en vervolgens wordt er op dinsdag een besluit genomen.

Mocht er groen licht komen dan betekent dit dat de eerste stap in het openingsplan genomen kan worden. Vanaf 28 april kunnen dan de terrassen open, gaat de avondklok verdwijnen en kunnen winkels onder voorwaarden weer open. Voorwaarde is wel dat het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames over het hoogtepunt heen moet zijn. Zondag werd duidelijk dat het aantal vastgestelde besmettingen boven het 7-daags gemiddelde ligt, en dat het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt al sinds twee weken min of meer gelijk blijft.