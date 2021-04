Camping Noordlaren bereidt zich voor op paasopening

Op dit moment ziet het er nog uit als een doodgewoon grasveldje, het kampeerterrein van natuurcamping De Hondsrug in Noordlaren. Maar daar komt dit paasweekend verandering in. Dan gaat het kampeerseizoen van start.

Schrobben, vegen, lappen

Schoonmakers en tuinmannen zijn al de hele ochtend van Goede Vrijdag druk in de weer. Picknicktafels worden geschrobd, terrasjes worden aangeveegd en de sanitaire voorzieningen krijgen een natte lap. Het moet er allemaal weer strak uit zien, voordat dit paasweekend de eerste kampeerders hun tent opzetten.

Het enige terras dat open mag

‘Een paar weken geleden zijn we al begonnen met takken oprapen en bladeren opharken. We maken het allemaal weer een beetje netjes,’ vertelt een vrouw, die nog altijd met haar hark in de weer is.

Verderop stelt een dame een drietal tuinsets naast elkaar op. ‘Het enige terras dat open mag,’ grapt ze.

Nu nog leeg

Hennie van Dijk is al jaren vrijwilliger bij de camping. Ze kijkt uit over het kampeerterrein, een grasveld, waar op dit moment alleen twee picknicktafels te vinden zijn. ‘Het is nu nog leeg. Vanmiddag komen de eerste gasten.’

Hoewel, niet de allereersten, zo blijkt later. Van Dijk vertelt dat er afgelopen nacht ook al een tweetal vroege kampeervogels een tentje had opgezet. ‘Ik zag twee grote rugzakken en slaapmatjes. Die waren het Pieterpad aan het lopen denk ik. Ze overnachtten hier en gingen daarna weer verder.’

Allemaal vrijwillig

En dat is iets waarvoor natuurcamping De Hondsrug vaak wordt gebruikt. De camping is onderdeel van Nivon. Dat is een landelijke vereniging die reizen, activiteiten en overnachten in de natuur faciliteert. De accommodaties worden allemaal beheerd door vrijwilligers.

De vrijwilligers kijken uit naar een nieuw kampeerseizoen.