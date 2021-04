Burgercoöperatie Land van Ons koopt 26 hectare boerenland in Onnen

nieuws

Foto: Land van Ons

Land van Ons, een coöperatie van biodiversiteitsboeren, is van plan om een perceel landbouwgrond van 26 hectare te kopen tussen de Onneresweg, de Dalweg en de Gieselgeer bij Onnen. Op het land willen de boeren, met oog voor de natuur, gewassen gaan verbouwen.

Land van Ons is een coöperatie die sinds 2019 als doel heeft om burgers in staat te stellen gezamenlijk landbouwgrond te kopen en zo te beheren dat de biodiversiteit vergroot wordt. De coöperatie wil in het gebied een mozaïek-landschap aanleggen met kleine akkers, hagen en houtwallen. In het gebied ligt een pingoruïne, een heuvel die ontstaan is doordat een ondergrondse ijslens de bodem heeft opgedrukt.

“Aankomende zomer gaan we al resultaten zien”, vertelt voorzitter Franke Remerie. “In mei beginnen we met het inzaaien van 3 ha met boekweit, een gewas dat door z’n uitbundige bloei een insectentrekker bij uitstek is. We zijn dus niet een organisatie van beleidsplannen schrijven, we gaan direct en concreet aan de slag om het landschap te verbeteren.”