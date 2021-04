Burgemeester ziet niets in heropenen terrassen: “We zijn ontzettend kwetsbaar”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen ziet voorlopig niets in het plan om de terrassen te heropenen. Schuiling liet dit woensdagavond weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De fracties van Student&Stad, VVD, D66, PVV en de Stadspartij hadden vragen gesteld over het kunnen heropenen van terrassen en buitenruimtes. “Ik heb vanochtend overleg gehad, zoals ik dat iedere woensdagochtend heb, en daaruit blijkt dat de situatie in onze regio nog altijd zeer ernstig is”, vertelt Schuiling. “Ik sprak onlangs met het bestuur van het UMCG en daar hebben ze alle reguliere zorg afgeschaald. Voor gewone operaties kun je er niet terecht. Er wordt dan in de zorg ook met verbazing gekeken naar de dominante discussie die momenteel gevoerd wordt, de discussie om maatregelen te versoepelen. Het is geen verwijt in de richting van de mensen die de vragen hebben ingediend, maar ik vind het wel belangrijk om het even te memoreren.”

De politieke partijen noemen het op hun beurt belangrijk om de drukte die zich nu consenteert in parken te spreiden. Volgens de fracties zouden de terrassen ervoor kunnen zorgen dat de drukte op bepaalde gebieden afneemt. Schuiling is het daar niet mee eens. Vorig jaar zomer waren de terrassen ook open en daardoor namen de besmettingen toen toe. “Hetzelfde zie ik tijdens het schaatsweekend in februari. Dat is terug te zien in de besmettingscijfers. Net zoals ik ook de demonstraties in de cijfers zie. Met het openen van terrassen creëer je bewegingen. We zijn op dit moment gewoon ontzettend kwetsbaar. We zitten nu niet op een reproductiegetal van (R 0,7 ). We zitten op dit moment op (R 1,1 ). Er is geen speelruimte, we zitten aan de top.”